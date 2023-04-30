В Пскове прошел городской чемпионат по ловле рыбы на «донку»

Фото: группа «Рыбловолнаясемья.рф» в соцсети «ВКонтакте»

30 апреля в Пскове состоялся Чемпионат города по ловле рыбы на донную удочку, сообщает группа «Рыбловолнаясемья.рф» в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат прошел на набережной реки Великой. По результатам были выявлены победители:

Победу в личном зачёте одержал Алексей Яковлев. На втором и третьем месте оказались соответственно Александр Зотов и Илья Михайлов.

В командном зачёте «золото» чемпионата оказалось у спортсменов клуба «Рыболовнаясемья.рф». Спортмены команды «Дунаев Псков» получили «серебро» соревнования, а тройку лидеров закрыла команда «Псков-Печоры».