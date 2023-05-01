Псковичей приглашают на концерт «Галерея-Джаз» в Поганкины палаты

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Первый концерт проекта Псковской филармонии и Псковского музея-заповедника «Галерея-Джаз» состоится 20 мая во дворе Поганкиных палат в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «БКЗ Псков».

Откроет музыкальное мероприятие джазовый пианист Сергей Шишков, кроме того в концерте поучаствуют музыканты из Санкт-Петербурга: Ольга Абдуллина (вокал), Дмитрий Семёнов (тенор-саксофон), Виктор Савич (бас-гитара), Данила Прокопьев (ударные). Псковичи услышат известные хиты в стиле Funk, Soul, R&B, Gospel и авторские композиции.

«"Галерея-Джаз" — это череда коллективов и солистов, представляющих музыкальное направление в России. Традиции и современность в историческом центре Пскова теперь предстанут и в музыкальном формате», — рассказали организаторы.