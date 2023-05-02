Юрий Кравцов официально вступил в должность главы Пустошкинского района

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Юрий Кравцов официально стал главой Пустошкинского района. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Напомним, в ходе прошедших выборов за кандидата от партии «Единая Россия» отдало голос 80,03% избирателей. При этом на пост главы муниципалитета баллотировались четыре кандидата, а явка на выборах составила свыше 40%.

Отметим, что с поздравлениями к новому главе прибыли председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и вице-губернатор Александр Серавин. «Вы обладаете всеми эффективными качествами для управления муниципалитетом. Впереди много работы. В том числе предстоит наверстать последние годы», – уточнил Александр Серавин.

Председатель областного Собрания депутатов также сказал напутственные слова новому главе. «Самая главная задача, которую вам предстоит решить, – вернуть доверие людей к районной власти, выстроить отношения с региональной властью, с губернатором, создать серьезную работоспособную команду. Для этого все необходимое у вас есть», — отметил Александр Котов.

В ходе торжественной церемонии Юрий Кравцов принёс присягу, дал клятву соблюдать законодательство, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно исполнять свои обязанности.