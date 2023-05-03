15-летний ребёнок пострадал в городском автобусе в Пскове

Фото:Telegram-канал «Псковская сводка»

В Пскове 15-летний подросток упал во время поездки в автобусе. Об этот сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Происшествие произошло у дома № 49Б на Рижском проспекте сегодня, 3 мая. По словам водителя автобуса, он пытался избежать столкновения с подрезавшим его лёгковфм автомобилем, поэтому применил экстренное торможение. В результате опасного маневра пострадал ребёнок, от госпитализации подросток отказался.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.