Почти 50 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

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От укусов клещей в Псковской области пострадали 48 детей в период с 28 апреля по 4 мая. В общей сложности за неделю пострадали 166 человек. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

На исследование было направлено 32 клеща. Восемь из них оказались переносщиками иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), в двух других случаях был выявлен моноцитарный эрлихиоз.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в организм человека такие инфекции попадают со слюной инфицированного клеща во время укуса.

Специалисты отметили, что болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз) является опасным инфекционным трансмиссивным заболеванием острого или хронического течения. Оно вызвано бактериями рода Borrelia, которые поражают кожу, суставы, сердце и нервную систему. Без лечения болезнь лайма может привести к стойкому нарушению жизнедеятельности и инвалидизации человека.

«Моноцитарный эрлихиоз – это инфекционное заболевание, передаваемое клещами. Основными симптомами являются миалгии(боли в мышцах), высыпания, лихорадка», — подытожили в Роспотребнадзоре.