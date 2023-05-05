О погоде на 9 мая рассказали в псковском Гидрометцентре

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Прогноз погоды на 9 мая 2023 года ожидается праздничным, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в псковском Гидрометцентре.

Ночные заморозки уйдут из Псковской области до 9 мая. В связи с этим, день Победы будет теплым и солнечным.

«С 9 числа температура воздуха начнет повышаться и составит +11...+16 градусов тепла. Такая малооблачная погода без осадков сохранится примерно до 20 мая. Дневные температуры будут находиться в пределах от +15 до +20. И ночными – +5...+8 градусов», – отмечают специалисты.

Синоптики объясняют, такая погода будет вызвана влиянием антициклона.

«Сначала мы будем находиться на Юго-Восточной переферии, а потом и в центральной его части. Поэтому погода будет комфортная», – заключили в Гидрометцентре.