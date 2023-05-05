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НовостиОбщество5 мая 2023 10:03

Псковских автомобилистов предупредили о массовых проверках на дорогах

Источник:kp.ru
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Массовые проверки водителей в целях стабилизации дорожной обстановки начались в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Госавтотнспекции Псковской области.

Прлерки будут идти с 5 по 9 мая. Рейды сотрудников ГИБДД планируется провести в Пскове, Великих Луках, Бежаницком, Островском и Псковском районах.

Целью проверок является предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения, способствующих совершению ДТП. Пристальное внимание сотрудники ГИБДД будут уделять нарушениям требований безопасности при перевозке детей.