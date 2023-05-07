73-летнего пенсионера за полчаса отыскали в лесу Опочки полицейские с поисковыми собаками

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Поиски 73-летнего пенсионера прошли в Опочецком районе с помощью поисковых собак. Отыскать пропашего в лесу человека им удалось за 35 минут, сообщили в пресс-службе регионального управления УМВД.

На пульт дежурной части МО МВД России «Опочецкий» 6 мая поступило сообщение о пропаже 73-летнего мужчины. Местная жительница объяснила, что последний раз его видели выходящим из дома ранним утром 5 мая.

На поиски отправились сотрудники Центра кинологической службы МО МВД России «Опочецкий» в составе младшего инспектора-кинолога прапорщика полиции Игоря Чернышова со служебно-разыскной собакой по кличке Шарада Виннер Хунд, инспектора-кинолога младшего сержанта полиции Виктории Павловой и стажёра инспектора-кинолога группы организации деятельности ЦКС Дарьи Козловой с австралийской овчаркой по кличке Луис Эрни Огни Залива.

След взяла немецкая овчарка Шарада Виннер Хунд. Всего дорога была длиной в пять километров, но уже через 35 минут собака привела всех к заблудившемуся мужчине, по пути отыскав место его ночёвки.

Мужчина был передан сотрудникам скорой помощи и родственникам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.