Дружественный фестиваль «Коридор» вновь пройдёт в Пскове 3 июня

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3 июня в Пскове снова состоится дружественый фестиваль «Коридор» на базе приюта «Лесопилка». Об этом сообщают организаторы в соцсети «ВКонтакте».
Фестиваль направлен на оказание поддержки приюту, а также на знакомство с творчеством псковичей. Мероприятие пройдёт 3 июня с 10:00 до 19:00. Все желающие смогут прийти на фестиваль абсолютно бесплатно.
Добавим, что мероприятие пройдёт на базе приюта «Лесопилка» по адресу:улица Новгородская дом 7.
«Собираемся семьями и компаниями, чтобы провести отличный выходной в творческой атмосфере и помочь нашим хвостатым друзьям», — отметили организаторы фестиваля.
Гостей фестиваля ожидает:
- выставка кошек;
- арт-сушка;
- зона рисования;
- свободная сцена;
- блошиный рынок и многое другое.