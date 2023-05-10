Дружественный фестиваль «Коридор» вновь пройдёт в Пскове 3 июня

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3 июня в Пскове снова состоится дружественый фестиваль «Коридор» на базе приюта «Лесопилка». Об этом сообщают организаторы в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль направлен на оказание поддержки приюту, а также на знакомство с творчеством псковичей. Мероприятие пройдёт 3 июня с 10:00 до 19:00. Все желающие смогут прийти на фестиваль абсолютно бесплатно.

Добавим, что мероприятие пройдёт на базе приюта «Лесопилка» по адресу:улица Новгородская дом 7.

«Собираемся семьями и компаниями, чтобы провести отличный выходной в творческой атмосфере и помочь нашим хвостатым друзьям», — отметили организаторы фестиваля.

Гостей фестиваля ожидает:

- выставка кошек;

- арт-сушка;

- зона рисования;

- свободная сцена;

- блошиный рынок и многое другое.