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НовостиОбщество11 мая 2023 7:55

На «Линии Сталина» 9 июля планируют провести фестиваль реконструкции

Источник:kp.ru
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9 июля на мемориальном комплексе «Линии Сталина» в Островском районе пройдёт фестиваль исторической реконструкции «Прорыв линии «Пантера». Об этом сообщается в группе «Линия Сталина (Островский УР/линия Пантера)» в соцсети «ВКонтакте».

Ключевым событием мероприятия станет реконструкция эпизода боев в июле 1944 года по прорыву оборонительной линии «Пантера». Отметим, что в реконструкции будет использоваться артиллерия, минометы, автомобили и бронетехника.

Кроме того, на фестивале будут открыты интерактивные площадки, где можно будет познакомиться с бытом солдат в полевых условиях. О подробностях организаторы обещают сообщить позже.