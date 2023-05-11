Специалисты рассказали, кому может принадлежать загадочное гнездо под капотом авто в Гдове

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Поиски «отчаянной птицы», свившей гнездо и отложившей яйца под капотом автомобиля в Гдове развернулись в социальных сетях. «Комсомольская правда в Пскове» узнала у председателя комитета по ветеринарии Веры Баданиной, кому может принадлежать будущий выводок.

Фото: Гдовская заря

«По расположению гнезда и по тому, как сделано фото, мы можем предложить, что эти яйца отложила птичка рода воробьиных. Это может быть зарянка, королёк или вьюнок. Чаще всего эти птички живут в кустарниковых деревьях и вьют свои гнезда там. А здесь, возможно, машина долго стояла и она нашла вот такое местечко, более безопасное, на ее взгляд», – предположила Вера Баданина.

В любом случае, отыскавший гнездо гдович может рассчитывать на дальнейшее благополучие. Согласно приметам, внезапно найти птичье гнездо с яйцами – непременно к счастью.