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НовостиОбщество12 мая 2023 4:41

С 12 мая в Псковской области установлен противопожарный режим

Источник:kp.ru
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Глава Псковской области Михаил Ведерников подписал Указ об установлении в регионе особого противопожарного режима с 12 по 21 мая. Об этом губернатор сообщил в своём Telegram-канале.

Данный режим подразумевает:

— Запрет на посещение гражданами лесов, расположенных в границах лесничеств;

— Запрет на въезд в леса транспортных средств, за исключением случаев, связанных с использованием лесов на основании госконтрактов, для обеспечения пожарной и санитарной безопасности;

— Запрет на разведение костров в лесах и выжигание сухой травы на примыкающих к лесам территориях;

—Запрет на использование сооружений для приготовления блюд на огне и углях в лесах и на прилегающих территориях.

Глава региона также напомнил, что при обнаружении лесных пожаров необходимо сообщать по телефону: 8 800 100 14 84.