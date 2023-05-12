В Пскове начал работу первый Центр военно-спортивной подготовки

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Региональный Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания открылся в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Более 300 молодых людей под руководством опытных специалистов пройдут интенсивный курс обучения военно-прикладному делу», — отметил глава региона.

По его словам, учебная программа у ребят очень насыщенная. Воспитанники центра будут изучать тактическую медицину, тактическую и огневую подготовку, управление БПЛА. Кроме того, помимо теории, ребят ждут и активные практические занятия.

Со временем для тех, кто проходит курс, в Пскове будут организованы эксклюзивные образовательные модули и мероприятия. Глава региона также отметил, что будет проработана и систему поощрения за успехи в учебе.

«Мы старались сделать программу максимально интересной, и готовы её дополнять. Попросил обучающихся обязательно давать обратную связь – все пожелания будем учитывать»,— уточнил Михаил Ведерников и поздравил воспитанников и инструкторов с началом учёбы.