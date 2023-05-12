Многодетным семьям в Псковской области выделят земельные участки

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

Многодетные семьи могут получить земельные участки в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Законопроект о предоставлении участков с видами пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» и «ведения садоводства» внесут в областное Собрание. Отметим, что на выделенных участках будет разрешено жилищное строительство.

По словам главы региона, в Псковской области один из наболевших вопросов – это большая очередь многодетных семей на получение земельного участка. «Вопрос крайне сложный. Земли много, а инфраструктура есть далеко не везде. Тем не менее резервы есть, и мы приняли ряд мер, чтобы они были соответствующим образом использованы», - поделился глава региона.

В частности, в собственности Пскова на территории садоводческих товариществ имеется почти тысяча нераспределенных участков, частично они уже обеспечены дорожной инфраструктурой.

«Также поручил выделить из резервного фонда средства для подготовки проектов планирования и межевания земельного массива в Неелово-1. Кроме этого, на следующий год запланировали межевание в Богданово. По текущим оценкам, в общей сложности это даст ещё порядка 700 участков», - заключил Михаил Ведерников.