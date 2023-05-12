Электронные трудовые книжки оформили свыше 30 тысяч псковичей

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В Псковской области 30 844 работника ведут трудовую книжку только в электронном виде. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в псковском отделении Социального фонда РФ.

Напомним, электронная трудовая книжка (ЭТК) фиксирует данные о трудовой деятельности гражданина, которые формируются из ежемесячных отчетов работодателей и хранятся в единой базе Социального фонда России.

С 2021 года всем гражданам, которые впервые устраиваются на работу, трудовая книжка предоставляется только в электронном виде. Однако, сотрудники с бумажной книжкой также могут перейти на ЭТК в любой момент.

«Одним из главных преимуществ электронной книжки является постоянный доступ работника к сведениям о его трудовой деятельности. Ознакомиться с записями в своей электронной трудовой можно в любое время за пару минут. Другой важный момент — с введением электронной трудовой книжки появилась возможность оформлять гражданам пенсии проактивно: на основе данных из государственных информационных систем», — рассказала управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.

Электронная трудовая книжка содержит сведения о приеме сотрудника на работу, переводе или увольнении, кроме того, в ней отмечается должность, специальность, квалификация и вид деятельности. Длительность периодов работы влияет на формирование стажа, который будет учитываться при назначении пенсии, поэтому владельцам трудовых книжек рекомендуется регулярно получать выписку из электронной трудовой и проверять корректность введенных данных.

Получить информацию из ЭТК в бумажном виде можно у работодателя, в МФЦ или в клиентской службе регионального отделения СФР. Электронную выписку можно получить через личный кабинет гражданина на сайте Соцфонда или на портале госуслуг.