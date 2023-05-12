Псковских школьников приглашают на бесплатные летние смены в «Кванториум»

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В псковском «Кванториуме» открылся набор на летние тематические смены и образовательные интенсивным. Об этом организация сообщила в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Смены пройдут в июне и в июле, занятия доступны для детей в возрасте от 12 до 18 лет. Участие в образовательных программах абсолютно бесплатное, а вот питание в организации не предусмотрено.

Первая летняя смена, «Межквантумный скачок»с стартует с 5 июня и закончится 21 июня. Это смена подойдёт для тех, кто хочет начать заниматься в «Кванториуме», но не знает, с чего начать. За 12 дней смены ребятам проведут мастер-классы во всех квантумах. Ученики попробуют себя в робототехнике, проведут запуск квадрокоптера, поработают с виртуальной реальностью. В программе занятий будет и активная внеучебная деятельность: квизы, квесты и другие командные игры.

Кроме того, в «Кванториуме» пройдут интенсивы (короткие образовательные программы) от пяти дней. Они будут направлены на изучение основных направлений, например занятия по веб-картографии или дополненной реальности.

Ознакомиться с расписанием и оформить заявку можно здесь.