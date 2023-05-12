Два приусадебных парка благоустроят в Пушгорах

.

Ремонтные и реставрационные работы пройдут на территории двух музейных парковых ансамблей в Пушкиногорском районе. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядная организация до 31 октября должен отреставрировать усадьбу Осиповых-Вульф и усадьбу Ганнибалов. Кроме того, в Тригорском рабочие очистят и облагородят парковые дорожки, расчистят заросшие парковые площади от леса, выкорчуют пни и посеют газон. Такие же работы планируют провести и в Петровском.

Заказчиком работ является Пушкинский заповедник, финансирование проектов также будет осуществляться из бюджета культурного учреждения. Стартовая цена контракта составляет 16 миллионов рублей. Целью реставрационных работ является сохранение объектов культурного наследия федерального значения.