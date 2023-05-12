«Мы пили чай и вели разговор о том, о сем»: впечатлениями о чаепитии в Правительстве Псковской области рассказала трехкратная победительница проекта «Губернаторский дневник» Ольга Волкова

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Шестиклассница Ольга Волкова из Порхова не по наслышке знает, какая атмосфера царит в здании Правительства Псковской области. Победительница проекта «Губернаторский дневник» уже трижды становилась гостьей чаепития с главой региона Михаилом Ведерниковым. Отличница рассказала «Комсомольской правдой в Пскове», какие воспоминания она хранит после этих памятных встреч.

«Мне посчастливилось трижды стать победителем акции "Губернаторский дневник", как сказал Михаил Юрьевич: "Наши ветераны", и побывать на чаепитии у самого губернатора. Было очень волнительно и интересно, особенно, когда мы пили чай и вели разговор о том, о сём», – вспоминает победительница.

Кроме встречи с губернатором, Оле запомнились и экскурсии в детский технопарк «Кванториуп Псков». Теперь ученица мечтает, чтобы такие классы открылись и в ее школе.

«Смотрела я на нашего губернатора и думала: сколько же знать нужно, уметь, всё успевать. Впечатлили, конечно, и экскурсии после чаепития в центр науки «Простория». Особенно запомнилась лаборатория по химии, хотя у нас ее еще нет, географический кабинет по изучению земли и пр. Видела все впервые, очень впечатлило, но к сожалению, нам приходится только об этом мечтать», – рассказала Ольга.

Многие школьники мечтают встретиться с губернатором и задать ему свой вопрос. У Ольги таких встреч уже было три, но каждый раз она без сомнения признается, что ее жизнь меняется и появляется мотивация совершенствоваться.

«После поездки я точно решила, что буду еще больше стараться в учебе, больше буду заниматься спортом, изучать все новое для меня, развиваться. Я стала чувствовать себя более увереннее. И у меня это получается! В этом году, конечно, тоже очень хотелось бы поучаствовать, но увы условия акции не позволяют. Но все еще впереди!», – признается школьница.

После победы в проекте у Оли большие планы на будущее. Осталось только с отличием закончить школу, но в этом у девочки вряд ли будут проблемы.

«Когда я вырасту, буду работать на благо своей любимой Родины. Пользуясь случаем, хочу от всей души поблагодарить нашего губернатора в содействии образования нашего нового стадиона», – рассказала победительница.