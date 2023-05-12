В Псковской области вырос показатель рождаемости

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В январе-феврале текущего года на свет появилось 685 человек, при этом умерло 1 734 человека. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковстате.

В организации отметили, что общий коэффициент рождаемости в регионе увеличился на 2,9 % по сравнению с прошлым годом. Показатель составил 7,2 человека на каждую тысячу населения. При этом общий коэффициент смертности по области уменьшился на 14,1 % и равен 18,3 умерших на каждую тысячу населения.

Однако, следует отметить, что в целом по Псковской области число умерших превысило число родившихся в 2,5 раза. Так, в городах и посёлках городского типа — в 2,2, на селе — в 3,7 раза.