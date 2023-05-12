Пушкинский заповедник будет сотрудничать с художественным музеем Белоруссии

Фото: из группы Пушкинского музея в соцсети «ВКонтакте»

Два договора о сотрудничестве с учреждениями культуры Белоруссии подписал Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

Договоры были подписаны с Национальным художественным музеем Белоруссии и Централизованной системой государственных публичных библиотек города Минска.

Благодаря подписанным документам у Пушкинского заповедника появятся новые культурные международные связи. Кроме того, это будет способствовать совместной проектной деятельности, способствующей укреплению связей между двумя странами.

Решение о сотрудничестве было принято в рамках работы первого Российско-белорусского музейного форума в Минске. Отметим, что в мероприятии принимает участие делегация из Пушкинского заповедника. В программу съезда организаторы включили выставочный проект «Диалог с космосом», большое пленарное заседание и три тематические секции: «Музейные фонды России и Беларуси: современные методы сохранения и продвижения музейных коллекций», «Россия и Беларусь: музейный проектный офис», «Музейный туризм».