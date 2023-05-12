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НовостиОбщество12 мая 2023 11:46

Гастрофестиваль «Моя еда» пройдёт в Пскове 27 мая

Источник:kp.ru
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Гастрономический фестиваль «Моя еда» пройдёт в парке Строителей в Пскове 27 мая. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Посетители фестиваля смогут посетить ярмарку продовольственных товаров собственного производства по рецептам национальной кухни народов, проживающих в Псковской области. Участниками ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, самозанятые, физические лица. Организаторы отмечают, что участие в ярмарке бесплатное. Фестиваль пройдёт в Пскове с 12:00 до 18:00.

Заявку для участия в ярмарке можно подать:

— в письменной форме по адресу: 180007, Псков, улица Конная, 2, ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция»;

— в сканированном виде на адрес электронной почты организатора ярмарки: info@tkd-pskov.ru.