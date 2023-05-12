18 мая псковичи смогут посетить Изборский музей бесплатно

Фото из пресс-службы Изборского заповедника

18 мая в рамках Международного дня музеев Изборский музей можно будет посетить бесплатно. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

С 10:00 до 18:00 псковичи смогут посетить экспозиции «Изборская земля - святые места для русской культуры», «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» и «Русские и сето: одна земля – общая история».

Кроме того, доступным для гостей будет Изборская крепостиь, там работает выставки «Победители» и «Александр Невский. Спаситель земли Русской». Помимо этого, в музее можно будет осмотреть известную выставку «Корсунская легенда».

Сотрудники музея отметили, что для детей также предусмотрена культурная программа. Юным любителям истории понравятся выставки «Двенадцать месяцев» и «Родная сказка», они погрузят малышей в мир игрушек. «А если у вас растёт мальчик, ему вероятно будет интересно посмотреть доспехи и оружие русских и иноземных воинов разных эпох в доме купца Анисимова», — уточнили в музее.

В Изборском музее также напомнили гостям про посещение Словенских ключей и предложии навестить обитателей Городищенского озера.