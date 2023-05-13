В купольном пространстве псковской церкви реставраторы обнаружили уникальную находку

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В Пскове реставраторы сделали открытие. Во время работ в церкви Архангела Михаила был найден исторический лемех. Об этом сообщается в Telegram-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове».

«При проведении работ по обследованию главного купола объекта культурного наследия ЮНЕСКО «Церковь Архангела Михаила с колокольней» в Пскове в купольном пространстве обнаружен исторический лемех — деревянный кровельный элемент», — сообщает источник.

В настоящее время реставраторы продолжают свою работу и обследуют храм. Также проводятся и археологические работы.