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НовостиЗдоровье13 мая 2023 19:19

Псковская санавиация доставила в Санкт-Петербург ребенка с ожогом 65% тела

Источник:kp.ru
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13 мая из Пскова в Санкт-Петербург на борту санавиации был доставлен пациент детской областной клинической больницы. Ребенок с крупными ожогами тела был госпитализирован в детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий. Об этом сообщили в пресс-службе здравоохранения Санкт-Петербурга.

«Время в пути заняло приблизительно один час, пациент был доставлен на госпитализацию в уникальное для Северо-Западного федерального округа ожоговое отделение, где сейчас получает всё необходимое лечение», — отметили в комитете.

Сообщается, что пациент поступил термическим ожогом, равным 65% тела II-III степеней.