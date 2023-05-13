Псковская санавиация доставила в Санкт-Петербург ребенка с ожогом 65% тела

.

13 мая из Пскова в Санкт-Петербург на борту санавиации был доставлен пациент детской областной клинической больницы. Ребенок с крупными ожогами тела был госпитализирован в детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий. Об этом сообщили в пресс-службе здравоохранения Санкт-Петербурга.

«Время в пути заняло приблизительно один час, пациент был доставлен на госпитализацию в уникальное для Северо-Западного федерального округа ожоговое отделение, где сейчас получает всё необходимое лечение», — отметили в комитете.

Сообщается, что пациент поступил термическим ожогом, равным 65% тела II-III степеней.