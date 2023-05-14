Финалисткой международного телеконкурса «Звезда–2023» стала псковичка Анастасия Куклина

Кадр из шестого выпуска вокального конкурса «Звезда-2023»

13 мая в эфир телеканала «Звезда» вышел шестой выпуск Международного телеконкурса «Звезда-2023». Участницей проекта стала 19-летняя псковичка Анастасия Куклина. Девушка покорила жюри и вошла в финал, сообщает газета «Псковская правда».

Анастасия Куклина для прослушивания подготовила песню Валерия Меладзе «Вера». В визитке проекта девушка призналась, что эта песня много значит в ее жизни.

Выступление оценивало профессиональное жюри, в его состав вошли: народный артист России, композитор, пианист и председатель жюри Максим Дунаевский, народный артист России, телеведущий Юрий Николаев, заслуженная артистка России, общественный деятель Зара, певица Юлия Савичева и продюсер, телерадиоведущий Роман Емельянов.

Третьекурсница Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова покорила сердца слушателей и набрала максимум в 100 баллов. За конкурсный день она стала пятой, кто стал «круглым отличником».

Кадр из шестого выпуска вокального конкурса «Звезда-2023»

Певица Юлия Савичева отметила, что девушка останется в ее памяти благодаря необычному образу и подаче. Все это позволило ей стать индивидуальностью. «Вы такая, какая вы есть, и вы удивительная», – заключила певица.

Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» проводится при поддержке Министерства культуры России и Министерства обороны РФ. В этом году в музыкальном состязании участвуют исполнители из всех 89 регионов страны.