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НовостиОбщество15 мая 2023 4:23

Псковский губернатор поздравил владыку Тихона с юбилеем работы в регионе

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Владыку Тихона с юбилейной датой служения на Псковской земле. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Накануне, 14 мая исполнилось 5 лет со дня назначения Тихона главой Псковской митрополии. «Жителям Псковской области повезло с духовным наставником, который душой болеет за настоящее и будущее региона, помогает сохранять его историю и культуру», — отметил губернатор.

Он напомнил, сколько важных для региона проектов было сделано с благословения владыки: это проекты по строительству, реконструкции и модернизации, различные мероприятия, встречи и фестивали для взрослых и детей.

«Уверен, что таких реализованных проектов впереди ещё много! От всей души желаю нашему дорогому Владыке помощи Божией, успехов, добра и новых свершений!», — акцентировал внимание губернатор.