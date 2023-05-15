Деревни в Дновском районе остались без электричества в результате ДТП

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Водитель Mazda врезался в опору электропередач в результате чего оставил без электричества несколько деревень. Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

В Дновском районе, возле деревени Заячья Гора, 36-летний водитель, управляя автомобилем Mazda допустил съезд в кювет, где столкнулся с опорой ЛЭП. В результате ДТП оторвался провод, который поджог траву.

Водитель незамедлительно был госпитализирован в медицинское учреждение. А жители ближних деревень после ДТП остались без электроснабжения.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание травы. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.