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НовостиОбщество15 мая 2023 4:47

Деревни в Дновском районе остались без электричества в результате ДТП

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Водитель Mazda врезался в опору электропередач в результате чего оставил без электричества несколько деревень. Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

В Дновском районе, возле деревени Заячья Гора, 36-летний водитель, управляя автомобилем Mazda допустил съезд в кювет, где столкнулся с опорой ЛЭП. В результате ДТП оторвался провод, который поджог траву.

Водитель незамедлительно был госпитализирован в медицинское учреждение. А жители ближних деревень после ДТП остались без электроснабжения.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание травы. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.