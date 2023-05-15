Серия пожаров в многоквартирных домах произошла в Пскове минувшей ночью

.

Накануне, 14 мая, пожарные Пскова ликвидировали пять возгораний в мусоросборочных камерах. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Первое возгорание произошло в 00:07 на улице Печорская, в многоквартирном доме в мусоросборочной камере. Огонь повредил пластиковый контейнер. По предварительным данным причиной возгорания является поджог. Пожарным удалось спасти контейнер.

Следующее возгорание зафиксировано в 00:42 на улице Западная, в многоквартирном жилом доме в мусоросборочной камере сгорел пластиковый мусорный контейнер. В результате пожара повреждена изнутри по всей площади мусоросборочная камера. Причиной возгорания также, вероятнее всего, является поджог.

В 00:58 на улице Байкова, в двух подъездах в мусоросборочной камере огонь уничтожил 2 пластиковых мусорных контейнера, мусоросборочная камера также выгорела изнутри.

В 1:29 на улице Рокоссовского, в многоквартирном жилом доме в мусоросборочной камере сгорел пластиковый мусорный контейнер. Специалисты считают, что причиной возгорания также может быть поджог. В 1:39 на этой же улице в многоквартирном жилом доме произошло возгорание в мусоросборочной камере. В результате происшествия сгорел контейнер.