Двух девушек-подростков обнаружили в опрокинутом авто в Островском районе

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

В Островском районе две несовершеннолетние девушки госпитализированы в медучреждение в результате ДТП с опрокидыванием автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

13 мая в Островском районе, около деревни Городище, 18-летний водитель Chevrolet Aveo съехал в кювет, после чего произошло опрокидывание транспортного средства.

Пострадали две несовершеннолетние пассажирки, которые незамедлительно были госпитализированы. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.