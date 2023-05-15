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НовостиОбщество15 мая 2023 5:38

Двух девушек-подростков обнаружили в опрокинутом авто в Островском районе

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

В Островском районе две несовершеннолетние девушки госпитализированы в медучреждение в результате ДТП с опрокидыванием автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

13 мая в Островском районе, около деревни Городище, 18-летний водитель Chevrolet Aveo съехал в кювет, после чего произошло опрокидывание транспортного средства.

Пострадали две несовершеннолетние пассажирки, которые незамедлительно были госпитализированы. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.