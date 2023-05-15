Псковичка Юлия Пересильд рассказала, как космонавты моют голову в невесомости

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В кинотеатрах продолжаются показы фильма «Вызов» – первого фильма, снятого на МКС. Главная актриса кинокартины уроженка Псковской области Юлия Пересильд в своем блоге решила ответить на один из вопросов подписчиков о мытье головы в невесомости.

«Я продолжаю делиться с вами моими личными видео из космоса. И вот один из часто задаваемых вопросов: "А как там помыть голову?"», – написала актриса.

На видео Юлия Пересильд берет в руки баночку, напоминающую «земной» шампунь и медленно наносит его на волосы, сразу же втирая руками и влажной салфеткой. При этом, никакой воды и пены на кадрах не наблюдается, волосы становятся только лишь влажными.

«Это я мою голову специальным космическим шампунем из укладки "Комфорт". Как-то так это происходит», – объясняет псковичка.