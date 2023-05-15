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НовостиОбщество15 мая 2023 6:17

В Псковской области на неделе ожидается похолодание

Источник:kp.ru
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По прогнозам синоптиков на Северо-Запад придёт похолодание. Оно коснётся и Псковской области. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

В первые дни недели прогнозируется солнечная погода, местами могут пройти небольшие ливни, однако воздух будет прогреваться до +19...+24 градусов.

«Но со среды в регион начнет поступать более холодный воздух, и на севере температура понизится до +9 - +14 градусов, на юге – до +15 - +20 градусов», — предупредили в метеоцентре.

Напомним, что сегодня в Пскове ожидается жара до +27 градусов.