Псковский травматолог помог пациентке с серьезным переломом избежать операции

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Травматолог Псковской областной клинической больницы вправил женщине руку, в результате чего помог пациентке избежать операции. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в медучреждении.

Благодарность за оказанную помощь выразила дочь пострадавшей. «Хочу передать благодарность врачу травматологу, дежурившему в ночь с 25 на 26 апреля», — написала Кристина Куликова в больницу.

Девушка рассказала, что врачу удалось вправить руку её маме. Случай был сложным, у женщины наблюдался перелом кисти со смещением. По словам Кристины, если бы вправить кисть не удалось, то ей вместе с мамой пришлось бы возвращаться в Санкт-Петербург. Там женщину бы положили на операцию. «Но он вправил, все получилось, и все правильно. Спасибо огромное!», — сообщила девушка.

В медицинском учреждении выяснили, что в ту ночь в травмпункте на дежурстве находился травматолог-ортопед Олег Гржибовский и передали ему слова благодарности.