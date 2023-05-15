Историю улицы Карла Маркса рассказал глава Пскова

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Глава Пскова Борис Елкин поделился историей образования улицы Карла Маркса в Пскове. Об этом глава города написал в своём Telegram-канале.

«Известная с XVI века как Петровская она была одной из значимых магистралей. По ней, также как и по Великой улице, происходили торжественные въезды в город и направлялись на Великий Новгород. Поэтому в XIX веке ее начали называть Новгородской», — уточнил Борис Елкин.

Он напомнил, что ранее здесь размещались владения богатых псковских купцов: Стехновских, Сафьянщиковых, Русиновых, доходный дом Лахновского, губернский Дом крестьянина и особняк пивовара Отто Граудума. Известно, что многие здания не дошли до наших дней в целости и сохранности, однако есть и те, которые не так давно отреставрировали.

Борис Елкин отметил, что только в 1923 году улица приобрела современное название — улица Карла Маркса.