Суд привлёк к ответственности кредиторов, угрожавших псковичу

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Судебные приставы привлекли псковскую микрофинансовую организацию, запугивающую псковича, к административной ответственности. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Пскович написал заявление, в котором сообщил, что от сотрудников микрофинансовой организации поступают смс и звонки чаще, чем положено согласно законодательству.

Мужчине угрожали, что приедут описывать имущество, несмотря на то, что организация не обладает такими полномочиями. Кредиторы использовали в своей речи слова, унижающие честь и достоинство, а также оказывали психологическое давление на заемщика.

Следствие выяснило, что микрофинансовая организация зарегистрирована в Саратове, однако во Пскове есть офисы, где жители могут взять микрозаём. Известно, что организация уже не в первый раз подвергается административным наказаниям и штрафам.

В данной ситуации микрофинансовая организация привлечена к административной ответственности по статье 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Штраф составил 100 тысяч рублей.

Директор организации не согласился с решением и оспорил его в судебном порядке. Однако суд отклонил претензии и оставил постановление о выплате административного штрафа в силе.