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НовостиОбщество15 мая 2023 9:07

Бесплатно отправить посылки участникам спецоперации смогут псковичи

Источник:kp.ru
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Отправлять посылки военным в зону спецоперации через почтовые отделения с 1 мая можно бесплатно. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Посылки можно оформить бесплатно исключительно в почтовых отделениях. Предъявлять отправление оператору необходимо в открытом виде. Число посылок, оформленных на одного человека не ограничено, однако, вес каждой не должен превышать 10 килограммов.

Посылки псковичей вместе с другими почтовыми отправления попадают в логистический центр почты в Москве. Там «Почта России» передаёт их представителям Минобороны, а те, в свою очередь, доставляют отправления военнослужащим.

Более подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок можно уточнить в контакт центре «Почты России» по телефону 8-800-100-00-00.