На 8 лет осудили экс-военнослужащего за смертельное ДТП в Острове

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Военнослужащий, который уклонялся от прохождения службы в Пскове в период мобилизации, отправится в исправительную колонию общего режима сроком на восемь лет за смертельное ДТП. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский гарнизонный военный суд установил, что в период мобилизации мужчина без стечения тяжелых обстоятельств или уважительных причин перестал прибывать на военную службу. Соответственно военнослужащий уклонялся от исполнения своих непосредственных обязанностей.

Помимо этого, в один из дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Лада Калина», он стал виновником тяжёлого ДТП. В частности, в ночь на 25 января текущего года, находясь в Острове, он не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где машина врезалась в дерево.

В автомобиле находилась женщина-пассажир, которая получила тяжкие травмы. Пассажирка была оперативно доставлена в больницу, однако спасти её жизнь не удалось, утром того же дня она скончалась.

В отношении виновника происшествия было возбуждено уголовное дело в рамках части 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы) и пункта «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств. Приговор суда не вступил в законную силу.