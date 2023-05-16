Псковский губернатор прокомментировал погром в парке Строителей

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

Глава Псковской области Михаил Ведерников рассказал о пяти погромах в парке Строителей за год. Информацией он поделился в своём Telegram-канале.

«Мы многое делаем, чтобы Псков и вся наша любимая Псковская область были красивыми, привлекательными и комфортными для жителей региона и туристов. И я знаю, что вы это видите и цените», —отметил губернатор.

Однако, в Пскове есть отдельные личности, которые «любят показывать свои "таланты"». Так, недавно в парке Строителей вновь случился серьёзный погром общественных туалетов. По словам губернатора, таких погромов за год насчитывается пять.

«Сделаем всё, чтобы найти их. Если понадобится, поставим дополнительные камеры. Будут возбуждены административные дела и выписаны максимальные штрафы», — подчеркнул губернатор и добавил, что ущерб будет взыскан в судебном порядке.