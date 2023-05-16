Семьи псковских мобилизованных побывали на бесплатном спектакле в театре

Фото из пресс-службы Псковского театра драмы

Псковский театр драмы 12 мая показал семьям мобилмзованных комедийный спектакль «Соседи». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе театра.

На бесплатном спектакле присутствовали участники спецоперации и их семьи: родители, дети, жены, вдовы. В театре сообщили, что показ спектакля «Соседи» прошел с аншлагом, а актёров провожали овациями и криками «Браво!».

«Каждый раз мы получаем множество благодарных отзывов, подтверждающих, что такие акции сегодня необходим», — отметили в театре и добавили, что подобные спектакли будут проводиться и впредь.