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НовостиЗвезды16 мая 2023 6:37

Семьи псковских мобилизованных побывали на бесплатном спектакле в театре

Источник:kp.ru
Фото из пресс-службы Псковского театра драмы

Фото из пресс-службы Псковского театра драмы

Псковский театр драмы 12 мая показал семьям мобилмзованных комедийный спектакль «Соседи». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе театра.

На бесплатном спектакле присутствовали участники спецоперации и их семьи: родители, дети, жены, вдовы. В театре сообщили, что показ спектакля «Соседи» прошел с аншлагом, а актёров провожали овациями и криками «Браво!».

«Каждый раз мы получаем множество благодарных отзывов, подтверждающих, что такие акции сегодня необходим», — отметили в театре и добавили, что подобные спектакли будут проводиться и впредь.