Новый игровой комплекс устанавливают в Детском парке Пскова

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

В Детском парке идет монтаж нового игрового комплекса. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Жители давно просили сделать здесь большую площадку. Мы постарались наполнить ее максимально разноплановыми элементами. Совсем скоро дети смогут ее опробовать», — уточнил глава города.

Он также напомнил, что это одна из трех площадок, которые должны установить в Детском и Финском парках. Отметим, что новые игровые комплексы появляются благодаря поддержке Губернатора Михаила Ведерникова.