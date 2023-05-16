Сотрудничество псковского аэропорта с компанией Nordwind Airlines обсудили в правительстве

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Возможности расширения авиасообщения из Пскова обсудили в правительстве Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в правительстве региона.

Губернатор встретился с представителями компаний «Новапорт-Холдинг», Nordwind Airlines и региональными туроператорами. Михаил Ведерников подчеркнул, что динамика по турпотоку в регионе хорошая. Так, в 2022 году число туристов в регионе возросло почти на 20 % и составило около полмиллиона человек.

Количество экскурсантов также выросло почти вдвое и составило 2 миллиона человек. «Для Псковской области цифры рекордные, но это абсолютно точно не предел. Туристы любят Псковскую область», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также акцентировал внимание на развитии Псковского международного аэропорта. Михаил Ведерников напомнил, что в 2017 году из Пскова не было ни одного пассажирского рейса, а самому аэропорту грозило банкротство. На данный момент аэропорт обслуживает авиасообщение по пяти направлениям. Пассажиропоток увеличился с 30 тысяч до 120 тысяч пассажиров.

«Рассчитываем, что в этом году возьмем планку в 150 тысяч пассажиров. Только за первые четыре месяца текущего года пассажиропоток уже составил почти 50 тысяч человек», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Отдельное внимание на встрече было уделено перспективам взаимодействия региона с авиакомпанией Nordwind Airlines («Северный ветер»). Директор авиакомпании Антон Матисс презентовал существующую маршрутную авиасетку, которая ориентирована именно на региональные центры: Казань, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Махачкалу и ряд других субъектов.

Также в рамках встречи туроператоры высказали свои пожелания касательно открытия перспективных авианаправлений и озвучили замечания по существующим маршрутам. Михаил Ведерников подчеркнул, что власти региона продолжат корректировать маршрутную сеть, а туроператорам предложил продумать дополнительные туристические маршруты, которые привлекут в регион больше туристов.