Председатель совета компании «Фонд развития территорий» прибыл в Псковскую область

Фото из пресс-службы правительства Псковской области

Председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин прибыл с рабочим визитом в Псков. Об этом сообщает ПАИ.

Добавим, что Сергей Степашин также является председателем Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Он уже встретился с губернатором области Михаилом Ведерниковым и главой Пскова Борисом Елкиным.

Сегодня, 16 мая, Сергей Степашин в рамках рабочей программы посетит дом на пересечении улиц Инженерной и Юности. Напомним, здание предназначено переселения граждан из аварийного жилищного фонда и строится по нацпроекту «Жильё и городская среда».

Жилой дом будет десятиэтажным и рассчитан на 198 квартир. Таким образом, можно будет расселить свыше 50 аварийных домов. Срок исполнения контракта запланирован на 1 декабря текущего года.