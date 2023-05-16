Летом колокольня Троицкого собора в Пскове может освободиться от лесов

Фото из пресс-службы правительства Псковской области

Леса с колокольни Троицкого собора в Пскове могут убрать через месяц. Об этом сообщает ПАИ.

О возможном освобождении колокольни от лесов рассказал гендиректор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко в ходе визита в регион председателя попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергея Степашина.

Глава Псковской области Михаил Ведерников, также участвовавший в выезде на объект, уточнил, что леса снимут в том случае, если это не повлияет негативно на ход работ.

Денис Василенко объяснил, что колокольня является непростым объектом. Нижний ее ярус покрыт цементной штукатуркой, которая не пропускает воздух. Именно поэтому происходит сильное разрушение камня.

Напомним, сегодня в Псковской области с рабочим визитом находится председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин.