Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 16 мая

.

Сегодня, 16 мая, в Псковской области ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем в регионе пройдут кратковременные дожди, ночью существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть южных направлений умеренный, днем может быть сильный и порывистый. Средняя температура днем по области составит до +17...+22 градусов, ночью всего +6...+11 выше нуля.

Псковичам стоит ожидать всего +17...+19 градусов, ночью температура упадёт до +8...+10 выше нуля. В Великих Луках по прогнозам синоптиков температура днем поднимется до +19...+21 градуса, ночью +8+10 градусов.