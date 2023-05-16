Свыше трех тысяч псковских медработников получают специальную соцвыплату

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Специальную социальную выплату на общую сумму 79,8 миллиона рублей выделило отделение СФР по Псковской области 3 234 медицинским работникам с начала текущего года. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе организации.

Такая мера поддержки установлена правительством с января 2023 года. На данный момент в области она реализуется в 26 медорганизациях.

Выплата полагается медработникам первичного звена здравоохранения центральных районных, районных и участковых больниц, работникам станций и отделений скорой помощи. Её размер составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Соцфонд является оператором выплаты, однако её оформление происходит засчет данных, предоставленных медорганизациями. По итогам месяца медицинские учреждения Псковской области формируют электронный реестр работников, которым положена выплата, и передают эту информацию в ОСФР по Псковской области. Денежное пособие перечисляется в течение семи рабочих дней после того, как медицинская организация представит сведения.

«Для получения специальной социальной выплаты каждому медицинскому работнику не нужно подавать заявление и иные документы, с целью оперативного взаимодействия от отделения СФР по Псковской области за каждым медучреждением закреплён персональный менеджер, который взаимодействует с бухгалтерской службой для своевременного предоставления реестров и запроса дополнительной информации», — сообщила управляющая отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.