Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 9:45

В реке у Псковского кремля замечено бобриное семейство

Источник:kp.ru
Фото Ирины Соколовой

Фото Ирины Соколовой

Семейство бобров сфотографировали в реке «Псковского кремля. Об этом сообщается в группе «Российские красоты» в соцсети «ВКонтакте».

Сфотографировала бобров в акватории реки Великой псковский экскурсовод Ирина Соколова. Известно, что бобриное семейство было замечено в реке Великой около Псковского кремля.

«Каждую весну, в половодье, в центр Пскова вода приносит бобриные семьи. Этот год не стал исключением. Бобры пережидают, когда уровень воды спадет, и возвращаются в дикую природу, поднимаясь вверх по реке», - рассказали в сообщении.