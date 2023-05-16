В реке у Псковского кремля замечено бобриное семейство

Фото Ирины Соколовой

Семейство бобров сфотографировали в реке «Псковского кремля. Об этом сообщается в группе «Российские красоты» в соцсети «ВКонтакте».

Сфотографировала бобров в акватории реки Великой псковский экскурсовод Ирина Соколова. Известно, что бобриное семейство было замечено в реке Великой около Псковского кремля.

«Каждую весну, в половодье, в центр Пскова вода приносит бобриные семьи. Этот год не стал исключением. Бобры пережидают, когда уровень воды спадет, и возвращаются в дикую природу, поднимаясь вверх по реке», - рассказали в сообщении.