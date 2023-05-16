Ремонт асфальта проведут в 26 дворах в Великих Луках

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В Великих Луках в 2023 году планируют отремонтировать асфальт на 26 дворовых территории и шести проездах к ним. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Николай Козловский.

По словам главы Великих Лук, ремонтные работы уже закончили на дворовой территории дома №21 по улице Зверева. Также в порядок приводят дворовые территории у дома №47/9 по Октябрьскому проспекту и дома №3 (корпус 1) по улице Вагонной.

Николай Козловский отметил, что в этом году будут отремонтированы дворы возле домов №2, №4, №10, №12, №14, №16, №18 и №20 по проезду Нелидовскому, домов №18 и №37 по улице Сибирцева, корпуса 1 дома №118 по Октябрьскому проспекту, дома №24/7 по улице Вокзальной, дома №86 улице Щорса, корпуса 1 дома №19 по улице Дьяконова, дома №5 по улице Ставского.

Кроме того, будут отремонтированы территории домов №6 и №8 по улице Новоселенинской, дома №1 по площади Калинина, домов №6, №8 и №10/29 по площади Ленина, дома №14/4 по улице Стадионной и дома №12/5 по улице Л. Чайкиной. Помимо этого, в этом году закончится ремонт тротуара у дома №2 по улице Мурманской.

«Что касается въездов во дворы, то запланирован ремонт проездов по следующим адресам: №6 и №8 по ул. Новоселенинской; №86 по ул. Щорса; №137 по проспекту Гагарина со стороны ул. Ломоносова; №12 по ул. Стадионной; №10/21 по ул. Ботвина с ул. Некрасова; №47/9 по пр. Октябрьскому (проезд к месту сбора ТКО)», – сообщил глава Великих Лук.