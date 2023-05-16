Сергей Степашин не исключает, что Псково-Печерский монастырь станет лаврой

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Председатель попечительского совета Фонда развития территорий, председатель совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергей Степашин не исключает того, что за Псково-Печерским монастырем может закрепиться статус лавры. Об этом сообщает ПАИ.

«После того что случилось на Украине с Киево-Печерской лаврой Псково-Печерский монастырь, и мы это обсудим с патриархом, должен занимать особое место в православном мире. Это важно с точки зрения привлечения туристов и паломников. Возможно, в перспективе он мог бы стать лаврой», — заявил Сергей Степашин.

По его словам Псков, и Псково-Печерский монастырь должны стать центрами туристического притяжения. «К тому же в этом году обитель отмечает 550-летие. Думаю, мы найдем решение о выделении монастырю дополнительных средств. К тому же владыка Тихон - человек неравнодушный, умеет строить, организовывать, умеет убеждать», — почеркнул Сергей Степашин.

Он также отметил и динамичную работу на псковских объектах культурного наследия. «Работа продолжается. Сегодня мы воочию убедились, что памятники, которые возрождаются в центре Пскова, будут открыты к 2024 году», — рассказал Сергей Степашин и добавил, что в Псковской области хотят побывать «огромное количество людей».

«Уже есть хорошая логистика с Петербургом - поезда "Ласточка", есть другие маршруты. Поэтому надо подумать о гостиницах. Да, ситуация непростая, но гуманитарные проекты нужны как никогда. Будем продолжать работу. Мы должны показать, что работаем на мир», - заключил Степашин.