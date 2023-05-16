ТК «Империал» погрузился во тьму из-за аварии на подстанции

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Авария на подстанции оставила без света торговый комплекс «Империал». Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

По информации работников торговых точек, свет пропал около 17:30. До настоящего времени ведутся восстановительные работы.

«Сперва у всех была паника, переживали, что пожар где-то. Но быстро сарафанное радио донесло, что это произошла авария на подстанции. Империал подключен к двум трансформаторам и авария произошла на одном из них, поэтому свет в коридорах продолжает работать. Давно у нас такого не было, давно. Сейчас мы ожидаем городские службы», – объяснили технические работники.

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Многие точки были вынуждены позакрываться по причине неработающих касс. Некоторые отделы продолжают работать, завлекая посетителей музыкой и фонариками от телефонов.

Около 18:15 по громкой связи сообщили о необходимости покинуть помещение в связи с необходимостью полного отключения электроснабжения.