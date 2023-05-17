Музей Пскова вступил в Ассоциацию исторических и военно-исторических музеев

Фото из пресс-службы Псковского музея-заповедника

В состав Ассоциации исторических и военно-исторических музеев России вошёл Псковский музей-заповедник. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе музея.

Свыше 100 исторических и военно-исторических музеев из 75 регионов страны поддержали идею создания такой ассоциации. Инициаторами выступили Музей Победы, Государственный исторический музей и Государственный центральный музей современной истории России.

Ключевой целью ассоциации является объединение профессионального музейного сообщества для популяризации достоверных знаний об истории Отечества, противодействия фальсификации истории и сохранения исторических российских ценностей и идеалов.

В рамках мероприятиий «Музейных маршрутов России» было принято решение о создании Ассоциации. Также, встреча была посвящена обобщению и распространению передового опыта исторических и военно-исторических музеев, совершенствованию взаимодействия в сфере продвижения научных и практических результатов музейной работы.