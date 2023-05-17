17 мая псковичей ждёт до +23 градусов тепла

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Сегодня, 17 мая, в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер днем будет дуть южных направлений, а вот ночью ожидается западный. Средняя температура днем составит: +20...+25 градусов, ночью — до +6...+11 градусов.

Псковичей сегодня ожидает до +21...+23 градусов, ночью будет всего +6...+8 градусов. В Великих Луках температура днем поднимется до +23...+25 градусов, ночью ожидается всего +9...+11 выше нуля.